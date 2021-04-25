برلمانية: مشروع الموازنة العامة للدولة لا يمكن أن يكون المصدر الرئيسي للإيرادات
كتب- مصراوي:
علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلةً إن الضرائب لا يمكن أن تكون هي المصدر الرئيسي للإيرادات.
وطالبت عبد الناصر بزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية.
وأضافت النائبة، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد: "نحن بالطبع مع الضرائب على الطبقات الأكثر ثراء ودعم الطبقات الأقل حظًّا في المجتمع؛ ولكن لسنا مع تحول الحكومة إلى نظام الجباية بدلًا من التنمية الحقيقية".
وأضافت عبد الناصر: "نريد أن نرى خططًا واضحة لتغيير تركيبة الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية، وعمل تنمية حقيقية في هذه المجالات".
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