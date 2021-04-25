كورونا في 24 ساعة| قرارات وتحذيرات جديدة من الصحة.. وعلامات يجب الحذر منها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166457 حالات حتى اليوم.

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