وزير التنمية المحلية: مشروعات التعليم تحتل الصدارة في «حياة كريمة»

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى لمبادرة "حياة كريمة" عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية فيما يخص البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة منه.

وأشار شعراوي إلى إن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوي المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم في عضويتها مسئولي المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الجمعة، إن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ في الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).

وأوضح اللواء محمود شعراوي إنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ .

وأضاف ان أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع تتركز بقطاعي الصرف الصحي والتعليم، وانقسمت المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروع جديد تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروع، وهي مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة.

وأكد شعراوي أن إجمالي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ (387 مشروع جاري منها 189 مشروع جديد و198 مشروع استكمال )، يليها مشروعات الصرف الصحي بإجمالي 385 مشروعًا منها 248 مشروعًا جديد بدأت من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروع بدأت التنفيذ قبل ذلك (استكمال).

وقال الوزير أن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة (126 مشروع) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروع)، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروع جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها التي بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروع جديد ومشروعان استكمال.