برلماني: قرار الرئيس بالإفرج عن 1600 سجين يزيد الثقة بين الشباب والدولة

05:00 ص الجمعة 23 أبريل 2021
برلماني: قرار الرئيس بالإفرج عن 1600 سجين يزيد الثقة بين الشباب والدولة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 1686 نزيلًا من الشباب ضمن العفو الرئاسي.

ووصف موسى قرار العفو الرئاسي بالخطوة، التي تؤكد حرص الرئيس الدائم على مصلحة الشباب وأسرهم، ومحاولة إشراكهم معه دائمًا في بناء الوطن.

وقال النائب محمود عصام في بيان له، إن قرار العفو سيزيد حلقه الثقة بين الشباب والدولة، لافتًا إلى أن توقيت الإفراج عن الشباب بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، إدخال البهجة والسعادة على أسرهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تم حتى الآن من انفراجات وجدية في خطط إصلاحية والاستماع للرأي الأخر هو محل تقدير واحترام وننتظر المزيد خصوصًا أننا في أمس الحاجة إلى إعطاء رسائل للجميع بأن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد في مواجهه أي تحديات مقبله.

وطالب موسى الشباب المفرج عنهم بأن يسرعوا في المساهمة في بناء الوطن ويعملون بكل جهد من أجل أن يكونوا قدوة حسنة للجميع.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 1686 نزيلًا محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.

مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية عبدالفتاح السيسي العفو الرئاسي

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