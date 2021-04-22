مهلة لتوفيق الأوضاع.. ننشر نص تعديلات قانون الكهرباء قبل مناقشته في البرلمان

12:46 م الخميس 22 أبريل 2021
مهلة لتوفيق الأوضاع.. ننشر نص تعديلات قانون الكهرباء قبل مناقشته في البرلمان

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن تعديلات قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يمهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وجاء نص القانون علي النحو التالي:​

مجلس النواب البرلمان الحكومة قانون الكهرباء

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