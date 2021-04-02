نائب وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، في الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي، الخاصة بمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلي وزارة التعاون الدولي، وممثلي البنك الدولي، والبنك الآسيوي، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن زيارة البعثة استمرت في الفترة من 22 فبراير إلى 24 مارس 2021، بهدف مراجعة الأداء الحالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للسنة المالية الجارية، ومتابعة التقدم الذي تم إحرازه في الإجراءات المتفق عليها بخصوص تلافي تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن بعثة البنكين الدولي والآسيوي، أعربت عن خالص امتنانها لجميع المسئولين من وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ووزارة التعاون الدولي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة في المشروع بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، على التعاون الذي تم تقديمه للفريق خلال المهمة، وتقدم الأعمال بالبرنامج، كما أشادت البعثة بالجهد الملموس والفهم الواعي لوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان لمتطلبات البرنامج ومتابعتها الدقيقة للشركات المعنية بتنفيذ البرنامج.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، يُقدم في مرحلته الأولى خدمات الصرف الصحى لـ3 محافظات (الشرقية، والدقهلية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار، بينما في مرحلته الثانية يقدم خدمات الصرف الصحى لـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الآسيوى مناصفة بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف نائب الوزير، أنه شارك في فعاليات اجتماعات البعثة ممثلو البنك الدولى والبنك الآسيوى، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وممثلو وزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرف والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ البرنامج بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، ووحدة تنفيذ المشروعات بكل شركة، والاستشاريون المعنيون بإدارة البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية.