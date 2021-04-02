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مفهوم التنمية الشاملة.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بالمنيا - بث مباشر

11:52 ص الجمعة 02 أبريل 2021
مفهوم التنمية الشاملة.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بالمنيا - بث مباشر

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، مسجد الصحابة من محافظة المنيا، ويلقي خطبة الجمعة,

وينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، ويتلو القرآن، القاريء عبدالناصر حرك، وتدور الخطبة حول "مفهوم التنمية الشاملة".

ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المنيا مفهوم التنمية الشاملة مسجد الصحابة

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