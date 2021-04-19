لمواجهة كورونا.. حملة تطهير وتعقيم لمقر نقابة المحامين (صور)

02:30 ص الإثنين 19 أبريل 2021
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كتب- مينا غالي:

شنت نقابة المحامين، اليوم، حملة تطهير وتعقيم موسعة لمقر النقابة العامة والإدارات التابعة لها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، فى إطار الحفاظ على سلامة المحامين، والموظفين والعاملين بالنقابة والمترددين عليها من الجمهور، في ظل المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.

وحول ما يشهده مقر النقابة والإدارات المجاورة من عملية تعقيم وتطهير واسعة، أوضح الأمين العام حسين الجمال، أن هذه العمليات التي تجري على قدم وساق تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا وذلك عقب اكتشاف إصابات بين عدد قليل من الموظفين، على أن تنطلق غدًا حملة أخرى لتطهير وتعقيم مقر النادي النهري للمحامين في المعادي وإدارتي المعاش والعلاج بحي المعادي.

وأكد الجمال، أن نقابة المحامين اتخذت بتوجيهات من نقيب المحامين قرارها أمس، بغلق المقر الرئيسي بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أيام للتعقيم والتطهير إلى جانب تطبيق القرار أيضًا على مقر نادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي.

وأشار الجمال إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على عمال النقابة بضرورة الاستمرار في تطهير وتعقيم الغرف يوميًا بالمطهرات والمنظفات وفقا لتوصيات وزارة الصحة، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى إلى جانب تهوية كافة الحجرات والمكاتب وتقليل الكثافة العددية في الأماكن.

نقابة المحامين فيروس كورونا كوفيد 19 رجائي عطية

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