​أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 5 أيام مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الـ5 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 18 أبريل حتى الخميس المقبل 22 أبريل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا والعظمى 39 : 41، ومعتدل ليلًا والصغرى 22 : 25 درجة.

الأحد:

فرص أمطار على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وجنوب الصعيد، وأتربة عالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الاثنين:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على جنوب البلاد.

الثلاثاء:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد.

الأربعاء:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد، أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء، أتربه عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

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