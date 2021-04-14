الزراعة: ضبط 38 طن تقاوٍ مغشوشة ومحطتي غربلة غير مرخصتين بكفر الشيخ والغربية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، تكثيف الرقابة على منافذ توزيع التقاوى بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين؛ لتنفيذ حملات مشتركة بعدة محافظات.

وأوضح عضام، في بيان له مساء الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط محطتين لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية المغشوشة بدون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وتحرر عنها المحضر 5782 جنح مركز دسوق، ومحطة أخرى بالغربية وتحرر عنها المحضر رقم 6257 جنح مركز قطور، وهذا مخالف للقانون 53 لسنة 1966، والقرار الوزارى 829 لسنة 2012.

وأشار إلى أنه تم ضبط محل اتجار بدون ترخيص بالغربية، وتم التحفظ على جميع عبوات التقاوي التي تم ضبطها بالمحل، وأسفرت الحملة عن ضبط 37.935 طن من التقاوى المغشوشة، كانت معدة للتوزيع على المزارعين، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وجار العرض على النيابة العامة.