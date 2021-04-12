أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لاستخدامها من جديد.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم

11:37 ص الإثنين 12 أبريل 2021
لاستخدامها من جديد.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم

مخلفات البناء

كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة البيئة، من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة.

وتهدف الاستراتيجية لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى والاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام.

واستغرق العمل على هذه الاستراتيجية الوطنية نحو 6 أشهر تم خلالها تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق .

وتعتبر هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في مصر للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة.

ومن المتوقع أن تساهم تلك المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف.​

وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم في الخلطات البنائية ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرساني والأسمنتي والطوب والبلوكات وغيرها.

مخلفات البناء إعادة تدوير مخلفات البناء وزارة البيئة مركز بحوث البناء والإسكان

الخبر التالى:

رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أسبوع من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا