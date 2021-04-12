لاستخدامها من جديد.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم

كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة البيئة، من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة.

وتهدف الاستراتيجية لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى والاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام.

واستغرق العمل على هذه الاستراتيجية الوطنية نحو 6 أشهر تم خلالها تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق .

وتعتبر هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في مصر للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة.

ومن المتوقع أن تساهم تلك المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف.​

وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم في الخلطات البنائية ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرساني والأسمنتي والطوب والبلوكات وغيرها.