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القوى العاملة: تعيين 82 شاباً وتفتيش 514 منشأة بكفر الشيخ

03:48 م الأحد 11 أبريل 2021
القوى العاملة: تعيين 82 شاباً وتفتيش 514 منشأة بكفر الشيخ

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ٨٢ شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها ١٢١ شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت ٥٠٠ شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ ١٠ عمال بمبلغ ٢٧ ألف جنيه.

وقال علاء ناصف وكيل الوزارة، مدير المديرية، في تقرير للوزير، إن المديرية خلال شهر مارس الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على ٣٢٩ منشأة، وتم تحرير إنذار لـ ١٢٨ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على ١١٥ منشأة انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على ٥١٤ منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن ٤٥ محضراً للمنشآت المخالفة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة كفر الشيخ

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