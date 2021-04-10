وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي ومحافظ المنيا يفتتحون مركز تجميع الألبان النموذجي بأبو قرقاص

كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا.

جاء ذلك في حضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتَين ومحافظة المنيا.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب الافتتاح، إن مركز تجميع الألبان النموذجي بأبو قرقاص هو أحد مراكز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتم تجهيزه على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية؛ حتى يكون نموذجًا يحتذى للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع ألبان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 أطنان لبن يوميًّا، ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طنًّا، ومزود بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 أطنان/ الساعة، ويشتمل على 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن، ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة.

وأضاف القصير أن الوزارة تعمل على خطة موسعة الآن لرصد وتطوير جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للتوسع في المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التي تنتجها مصر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك؛ لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع بفائدة 5% لمساعدة صغار المربين والشباب وتوفير فرص عمل لهم في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، للقضاء على البطالة والاستفادة من الجهود المبذولة في هذا القطاع.

ونوه القصير بأنه تم حصر 826 مركزًا لتجميع الألبان ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، والتوجه إلى أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة لتقديم الطلبات، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني مجانًا، وكذلك كل المعاينات والتصميمات الهندسية.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي إن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية؛ للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل من خلال كل شركاتها التابعة على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير؛ وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة.

وأشار مرسي إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المشروع تأتي من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كل مؤسسات الدولة؛ لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تحقق صالح المواطن في المقام الأول، كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي .