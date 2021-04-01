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إحباط تهريب شيش إلكترونية أخفاها آسيوي أسفل "جيبة" في مطار القاهرة

07:32 م الخميس 01 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية، أخفاها راكب آسيوي أسفل "جيبة" كان يرتديها، فور وصوله من العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، اشتبه وليد صبري رئيس قسم الجمارك في راكب آسيوي الجنسية، أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بواسطة محمود شحاتة مأمور الجمارك، ويدويًا بواسطة أسماء عزمي مأمورة الجمارك، ولم يعثرا على أي شيئ مخالف، وقام وائل إمبابي مدير الحركة بتكليف أحمد عطالله مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، ما أسفر عن وجود كمية من الشيش الإلكترونية أسفل "جيبه" يرتديها الراكب.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك المطار مطار القاهرة تهريب شيش الكترونية

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