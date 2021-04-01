مباحثات الرئيس مع وزير خارجية كرواتيا وتعزيز برامج صندوق "تحيا مصر" أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي لتعزيز آليات التعاون الثنائي مع كرواتيا على شتى الأصعدة، وتوجيهه بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وجنازة الدكتور كمال الجنزوري، والتي تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس؛ فضلاً عن عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تطوير التعاون الاقتصادي مع كرواتيا"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء الدكتور جوردان جرليتش رادمان وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها،

وأكد الرئيس أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف على أراضيها حوالي ٦ ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية وغيرها يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "شكري ونظيره الكرواتي يبحثان تنمية العلاقات وقضايا الشرق الأوسط"، أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الكرواتي جوردان رادمان عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، أمس /الأربعاء/، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية، حيث رحب شكري بالوزير الكرواتي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة، مشيرا إلى أنهما قاما في وقت سابق اليوم بافتتاح منتدى الأعمال المصري الكرواتي.

وقال شكري إن مباحثاته مع وزير خارجية كرواتيا تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار العمل على تدعيم مجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف الوزير أنه وجه الشكر لنظيره الكرواتي لتفهمه لجهود الإصلاح في العديد من المجالات فى مصر والتطبيق الشامل لحقوق الإنسان وتوفيرها لكافة المواطنين وفقا للدستور، لافتا إلى أنه لمس من الوزير تفهمه للتحديات التي تواجهها مصر.

وأوضح وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره الكرواتي تطرقت إلى الأوضاع الإقليمية؛ لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط والعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وتحت عنوان "السيسي: تعزيز أنشطة دعم الأسر الأكثر احتياجًا في رمضان"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصةً في إطار مبادرة "حياة كريمة" وما تشمله من برامج متنوعة في كافة المجالات، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر" والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وحول جنازة رئيس الوزراء الأسبق دكتور كمال الجنزوري، ذكرت صحيفة "الأهرام تحت عنوان "السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور الجنزوري" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأضافت "الأهرام: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

حضر مراسم الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وشيخ الأزهر، والبابا ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتحت عنوان "تضامن عربي كبير مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السعودية والكويت وسلطنة عمان عن دعمهم ومساندتهم لمصر والسودان في ملف أزمة سد النهضة، مشددين على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

كما أعرب البرلمان العربي، برئاسة عادل العسومي، عن تضامنه وتأييده التام لمصر والسودان لضمان حقوقهما المشروعة في حصتيهما من مياه نهر النيل في أي مساع تسهم في حل هذه الأزمة.

ودعا البرلمان العربي إثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "الفريق أسامة ربيع: تكريم الرئيس لجهود هيئة قناة السويس.. حافز كبير لاستكمال مسيرة العمل الوطني"، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، مشيرًا إلى عـبـور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 42 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3 مليون طن ومن اتجاه الجنوب عبرت 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 7.1 مليون طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى استقبال السفن الجديدة استعدادًا لعبورها القناة.

كما وجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطى الأزمة سريعًا والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتًا إلى أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق لانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "أنشطة مكثفة للتدريب الجوي المصري السوداني"، ذكرت الصحيفة أن القوات المشاركة في فعاليات التدريب الجـوى المشترك ( نسور النيل – 2)، والذي تجرى فعالياته حاليًا بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين، تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية المكثفة.

وقد بدأت مراحل التدريب الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية ، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة.

كما تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية القوات المشاركة في التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المتنوعة.

وتحت عنوان "الحكومة توافق على إقرار علاوتين للعاملين بالدولة"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس المجلس بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة التي حسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو 2021، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودن حد أقصى أيضًا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة الرئاسية مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الزيادة المستمرة ف تعداد السكان والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية،مشددًا على ضرورة دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني وفقا توجيهات الرئيس في هذا الصدد.