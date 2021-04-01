أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. ننشر مشروع قانون "نقابة المهندسين"

12:21 ص الخميس 01 أبريل 2021
يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. ننشر مشروع قانون "نقابة المهندسين"

مجلس الشيوخ

مصراوي

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

ووافقت اللجنة اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القانون بعدما استعرضـــــت اللجنة مشـروع القــانون، وبعد المناقشـت المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشـروع القـانون جاء منظماً لأوضاع وإجــراءات تحصـيل مــوارد النقابـة بمـا يتفق مع الدسـتور متضمناً أربع مواد إصدار بها عد أحكام وهي: تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض وإلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعـديل النظام الداخلي للنقابة فـي مـدة ال تتجـاوز تسـعين يوم من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى واستبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة الري وسريان أحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشر بالجريدة الرسمية.

مجلس الشيوخ مشروع قانون نقابة المهندسين لجنة الإسكان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

الخبر التالى:

39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا