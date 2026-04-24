وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ ٤٤ لتحرير سيناء.



وأكد الزناتي، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، حيث استعادت مصر أرضها الغالية بعد سنوات من الكفاح، بفضل تضحيات وبسالة رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن.



وأشار إلى أن يوم ٢٥ أبريل يجسد معاني العزة والكرامة الوطنية، ويعكس قوة الإرادة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، لافتا إلى أن ملحمة التحرير تمثل نموذجا يحتذى به في الصمود والعمل من أجل استعادة الحقوق.



وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعد فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على مقدرات الوطن، وتعزيز روح الانتماء، ومواصلة العمل من أجل التنمية والبناء، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وأعرب نقيب المعلمين عن تقديره وعرفانه بما قدمه شهداء الوطن الأبرار، وكل من أسهم في استرداد أرض سيناء، مؤكدا أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وتماسكه خلف قيادته، وقادرة على مواصلة مسيرة التقدم.