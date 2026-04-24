نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب : أحمد الجندي

02:45 م 24/04/2026

خلف الزناتي نقيب المعلمين

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ ٤٤ لتحرير سيناء.

وأكد الزناتي، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، حيث استعادت مصر أرضها الغالية بعد سنوات من الكفاح، بفضل تضحيات وبسالة رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن.

وأشار إلى أن يوم ٢٥ أبريل يجسد معاني العزة والكرامة الوطنية، ويعكس قوة الإرادة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، لافتا إلى أن ملحمة التحرير تمثل نموذجا يحتذى به في الصمود والعمل من أجل استعادة الحقوق.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعد فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على مقدرات الوطن، وتعزيز روح الانتماء، ومواصلة العمل من أجل التنمية والبناء، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وأعرب نقيب المعلمين عن تقديره وعرفانه بما قدمه شهداء الوطن الأبرار، وكل من أسهم في استرداد أرض سيناء، مؤكدا أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وتماسكه خلف قيادته، وقادرة على مواصلة مسيرة التقدم.

تحرير سيناء الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء الرئيس السيسي نقابة المعلمين القوات المسلحة

فيديو قد يعجبك



غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري
غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
بحضور الأصدقاء.. روجينا تنشر صورًا وفيديوهات من عيد ميلاد ابنتها مريم
بحضور الأصدقاء.. روجينا تنشر صورًا وفيديوهات من عيد ميلاد ابنتها مريم
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟