وفد برلماني يلتقي رئيس "قناة السويس".. ويشيد بجهود الهيئة في أزمة السفينة

التقى وفد من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته إلى قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ويضم الوفد كلًّا من المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبَين محمود عبد العزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلَي لجنة النقل.

ويضم الوفد أيضًا النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

واستمع الوفد إلى الفريق أسامة ربيع، والجهود التي تمت للنجاح في تعويم السفينة الناجحة، ودار حديث عن الجنود المجهولة خلال هذه العملية التاريخية، بجانب شرح الموقف الحالي للقناة وطبيعة الملاحة؛ حيث أكد ربيع أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي مع استمرار عملية مرور السفن العالقة.

وأعرب ربيع عن جزيل فخره وامتنانه برسائل الدعم والتحفيز التي تلقاها من أبناء الشعب المصري، ومن شركاء مصر الاستراتيجيين، مؤكدًا أن رجال الهيئة سيكونون دومًا عند الثقة؛ يصونون مقدرات بلدهم، ويذودون عنها من المخاطر.

ووجه الوفد تحية شكر وتقدير إلى الفريق أسامة ربيع الذي نجح هو ورجال الهيئة العامة لقناة السويس في التغلب على هذا الاختبار الشاق والتحدي الخطير، وحافظوا على صورة مصر وقيمة مجرى القناة في حركة التجارة العالمية.

وأهدى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، درع مستقبل وطن إلى رئيس هيئة قناة السويس؛ تقديرًا لما بذله خلال أزمة السفينة وعرفانًا بما يصنعه وما يقدمه من جهود لتطوير هيئة قناة السويس.