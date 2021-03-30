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قرار رسمي من الحكومة بشأن موقف "الدورات الرمضانية"

08:19 م الثلاثاء 30 مارس 2021
قرار رسمي من الحكومة بشأن موقف "الدورات الرمضانية"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين.

ةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

مصطفى مدبولي فيروس كورونا الدورات الرمضانية شهر رمضان

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