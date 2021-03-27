"سياحة وطيران النواب" تتفقد مطار برج العرب
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كتب- نشأت علي:
زار وفد برلماني من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، صباح اليوم، مطار برج العرب للوقوف علي أخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، وذلك ببناء مبني جديد للركاب، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي بقيمة القرض: 18,200 مليار ين ياباني.
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