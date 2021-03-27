أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"سياحة وطيران النواب" تتفقد مطار برج العرب

01:09 م السبت 27 مارس 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- نشأت علي:

زار وفد برلماني من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، صباح اليوم، مطار برج العرب للوقوف علي أخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، وذلك ببناء مبني جديد للركاب، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي بقيمة القرض: 18,200 مليار ين ياباني.

مطار برج العرب مجلس النواب النقل الجوي نورا علي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تعود للارتفاع خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا