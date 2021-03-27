أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مصنع بالبدروم.. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل جديدة في انهيار عقار جسر السويس

10:25 ص السبت 27 مارس 2021
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة

كتب- محمد نصار:

كشفت محافظة القاهرة، تفاصيل جديدة في انهيار عقار جسر السويس فجر اليوم والذي خلف ٥ وفيات ونحو ٢٤ إصابة حتى الآن.

وقالت المحافظة، إن مصنعا بالبدروم تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلائه بتاريخ ٣/٧.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٣١٩ جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد مواليد ١٩٨٨ ومقيم ٤ م التعمير شيراتون - القاهرة - لإدارهدة بدون ترخيص وتم تحويل البدروم لجراح.

وأوضحت المحافظة، أنه بتاريخ تحرير المحضر تم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

لمتابعة كل ما يتعلق بانهيار عقار جسر السويس في تغطية خاصة (اضغط هنا)

انهيار عقار جسر السويس مصنع بالبدروم محافظة القاهرة ضباط المرافق

الخبر التالى:

عقار جسر السويس.. مصدر يكشف حصيلة ضحايا الانهيار حتى الآن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:للمرة الثانية.. الجنايات تقضي بإعدام سفاح الجيزة شنقًا في قضية قتل شقيقة زوجته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا