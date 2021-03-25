الوطنية للإعلام ردًا على أستاذ بـ"جامعة القاهرة": الإعلام المصري قاد حركة التنوير والفكر



كتب - مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، متابعة ما وصفته بالإهانات البالغة جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يهاجم فيها الإعلام المصرى والإعلاميين بصورة غير لائقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها على عدة أمور هي، أن الإعلام المصرى هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد، ولا يزال يشكل قوة ناعمة مؤثرة في عقل ووجدان المشاهد المصري والعربي، وعبر بصدق عن طموحات وآمال المواطنين من خلال محتوى إعلامي متميز ومتوازن يحافظ على ثوابت الوطن وتماسك وحدته، ولم يتخلى عن حريته المسئولة التى تراعي الأمن القومي.

وأضافت الهيئة أن الإعلام المصرى هو من قدم الجرعة التثقيفية من خلال برامج متخصصة، وأنتج أعمالا درامية رسخت القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وأسهمت فى تعزيز بناء الشخصية المصرية وجسدت بطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة في دحر الإرهاب.

وتابعت الهيئة: الإعلام المصري هو من قدم برامج متنوعة لكافة الأعمار ومختلف الأذواق والتف لمشاهدتها الملايين من محبي وعشاق برامج التليفزيون المصري في مصر والعالم العربي وحققت تلك البرامج والأعمال نجاحات أسهمت بقوة في معالجة العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية.



وتابعت الهيئة:"إن تشكيل وجدان وفكر وضمير الأمة وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية من حب الوطن والانتماء له وتنوير العقول وتشكيل الوعي جميعها أهداف تحققت من خلال الإعلام المصري والقائمين عليه الذين يعملون فى إطار مهنى وقيمى.

واستطردت الهيئة: الإعلام المصرى يمتلك مقومات وإمكانيات عظيمة وخبرات مهنية متميزة أجلسته على عرش ريادة الإعلام في الوطن العربي لسنوات عديدة ولايزال ينافس بقوة بأبنائه المهنيين الذين يحظون بثقة المشاهدين لمصداقيتهم ومهنيتهم والتزامهم بالأكواد المهنية وضوابط ومحدادات مهنة الإعلام ويتصدون بكل قوة للإعلام المضاد الذي ينشر أكاذيب وشائعات تستهدف النيل من استقرار الوطن.

وأكدت الوطنية للإعلام علي الدور التنويري للإعلام في المجتمع والدعوة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية وتعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا الحبيب والسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح والتحديث وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل ومواكبة مستجدات العصر.

وأكدت الوطنية للإعلام أنها لا تلتفت للآراء الغير مدروسة وعن جهل والمثبطة للهمم وتدرك جيداً أن المرحلة الحالية التي يشهدها الوطن من تحديات جسام وتهديدات تتطلب تماسك ووحدة الجميع ولكنها إرتأت أن توضح بعض من الأمور حول دور الإعلام المصري فى المجتمع الذي لا يزايد عليه وترفض بشدة ان تكون حرية الرأي والتعبير ذريعة لسب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري الأصيل.