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"tech talk".. برنامج جديد على "سكاي نيوز عربية"

10:28 م الثلاثاء 23 مارس 2021
"tech talk".. برنامج جديد على "سكاي نيوز عربية"

سكاي نيوز عربية

أطلقت قناة «سكاي نيوز عربية» برنامجها الجديد «tech talk»، الأحد الماضي، على حساب القناة على موقع «إنستجرام».

ويقدم البرنامج محتوى جديد ومميز في عالم متجدد وملئ بالتكنولوجيا والأجهزة الذكية، حيث يقدم عدة نصائح هامة، وحيويّة للمشاهدين ومتابعي القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعني بأفضل تطبيقات الهواتف الذكية، والأدوات الخفية، والمميزة في تلك التطبيقات، كما يقدّم مراجعات وتقييمات لأحدث الهواتف والأجهزة حول العالم ومختلف الأسواق.

برنامج «tech talk»، من تقديم الصحفي المصري أبانوب عماد، منتج المحتوى الرقمي والبرامج بالقناة، ويذاع الأحد من كل أسبوع على حساب القناة على «إنستجرام».

سكاي نيوز عربية tech talk انستجرام

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