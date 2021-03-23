اختناق عاملات وفصل كهرباء وإغلاق موانئ.. الحكومة تعلن حصيلة العاصفة الترابية

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كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذي تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال والأمطار الخفيفة والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن تعرض محافظة المنيا لعاصفة ترابية على بعض المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح التقرير أن ذلك تسبب في حدوث حالات اختناق لعدد من العاملات بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المصابات بمستشفى المنيا للاطمئنان على حالتهم الصحية، وجارٍ المتابعة وتقديم كل ما يلزم لحين تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج ووجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية.

كما أوضح التقرير أنه تم إغلاق طريق نخل العريش بمحافظة شمال سيناء لعدة ساعات وفتحه مرة أخرى بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية.

وتبين من تقرير غرفة العمليات تعرض محافظة الوادي الجديد لرياح متوسطة إلى شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض في الرؤية على معظم أنحاء المحافظة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمتابعة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن محافظة كفرالشيخ تعرضت أيضًا لموجة من الطقس السيئ ورياح مثيرة للأتربة والرمال ما تسبب في توقف أعمال الملاحة بميناء البرلس.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى سقوط عدد من أعمدة الكهرباء بمنطقة النجيلة بمحافظة مطروح بسبب الرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة وعلى الفور فصلت الأجهزة التنفيذية التيار الكهربائي واتخذت اللازم.

وفي محافظة السويس، تقرر إغلاق موانئ السويس والسخنة والأدبية والزيتيات لعدة ساعات بسبب حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، وتم فتح الموانئ مرة أخرى عدا ميناء السخنة نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة.

وأوضح التقرير تعرض باقي محافظات الجمهورية لرياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض في الرؤية وارتفاع في درجات الحرارة.

ووجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظات التي تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية في المحافظات التي ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخي الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم في الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية".