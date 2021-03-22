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كورونا في 24 ساعة| ذروة كورونا والسيسي يحذر من الموجة الثالثة.. وظهور أعراض جديدة

07:00 ص الإثنين 22 مارس 2021
كورونا في 24 ساعة| ذروة كورونا والسيسي يحذر من الموجة الثالثة.. وظهور أعراض جديدة

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة حتى اليوم.

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