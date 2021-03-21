الأرصاد: كتلة جنوبية حارة تؤثر على معظم الأنحاء
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود كتلة جنوبية حارة تؤثر على معظم الأنحاء.
وقالت الأرصاد، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الموجة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتكون الظاهرة المؤثرة هي الأتربة والشوائب العالقة نهارا كما تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية كافة.
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