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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة "بيز أير لاين" الأوكرانية

05:43 م السبت 20 مارس 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، رحلة طيران قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها 189 سائحًا، واستقبلت سلطات المطار الطائرة التابعة للخطوط الجوية "بيز أير لاين" بتقليد رش المياه، كعرف دولي متبع لاستقبال أول الرحلات التي تصل إلى المطارات.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات إنه بداية من هذه الرحلة، تسيّر الشركة 5 رحلات أسبوعيًا، حتى انتهاء الموسم الصيفي، وبذلك ينضم مطار الغردقة إلى مطار شرم الشيخ، لتصبح مصر المقصد الأول لتلك الخطوط.

وأضافت المصادر قامت إدارة العلاقات العامة بالمطار، بتوزيع الشيكولاتة والورود على طاقم الطائرة والركاب، وتسهيل كافة الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الاحترازية المتبعة في كافة المطارات المصرية.

وتابعت المصادر أن مطاري الغردقة وشرم الشيخ، يشهدان استجابة لعروض طلب شركات الطيران الأجنبية، لتسيير رحلاتها إلى المطارات المصرية، والاستمتاع بالجو الصيفي المقبل.

مطار الغردقة الدولي شركة بيز أير لاين أوكرانيا الغردقة

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