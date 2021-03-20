"كورونا" في 24 ساعة| 645 إصابة في مصر.. واستقبال شحنة كبيرة من لقاح "سينوفارم" خلال ساعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 40 حالة جديدة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بصدد استقبال دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا خلال ساعات من جمهورية الصين الشعبية.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وزيرة الصحة: استقبال شحنة كبيرة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال ساعات

أحمد فايق: اللقاح المصري ضد كورونا أثبت نجاحًا على الحيوانات

وزيرة الصحة: استقبال 5.8 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" 30 مارس

هنا الزاهد تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: وصول شحنة جديدة من لقاح سينوفارم خلال ساعات

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