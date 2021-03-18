الجيزة: رفع 150 طن مخلفات من أرض فضاء بهضبة الأهرام

كتب- أحمد مسعد:

تلقت محافظة الجيزة شكاوى من المواطنين بشأن وجود مخلفات بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الفور هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم، بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من المناطق محل شكوى المواطنين، إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.



وأكد محافظ الجيزة، على أنه تم رفع 150 طن مخلفات بعدد من قطع الأراضي بمنطقة أ بهضبة الأهرام حيث شملت القطع 553 أ و162 هـ و524 أ وشارع الثروة المعدنية ومدخل البوابة الأولى (خوفو) إلى جانب شن حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات.

وأشار راشد، إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم، موضحا أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

ووجه المحافظ، حي الهرم وهيئة النظافة بمتابعة يومية لأعمال شركات الجمع السكني المسئولة عن جمع المخلفات من القطاع، والتأكد من التزامها بإلقاء المخلفات بالمقلب العمومي التابع للمحافظة.

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام ضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.​