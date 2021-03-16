كورونا في 24 ساعة| بدء الموجة الثالثة ووفيات بعد تلقي اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147767 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

40 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

هل كانت بعض الدول محقة في تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"؟

وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني

أستاذ علم أوبئة: قد نشهد موجة ثالثة من فيروس كورونا خلال الشهر المقبل

الصين تعتزم التبرع بـ300 ألف جرعة لقاحات كورونا لقوات حفظ السلام

أستاذ فيروسات: من الوارد ظهور بعض الآثار الجانبية للقاحات كورونا

الصحة العالمية: لم نجد ما يثبت العلاقة بين تلقي لقاح أسترازينكا وحدوث تجلطات دموية

هولندا ترصد 10 حوادث صحية يحتمل ارتباطها بلقاح أسترازينكا المضاد لكورونا

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

أوسلو تبدأ تطبيق أشد التدابير صرامة ضد كورونا مع بدء الموجة الثالثة

لقاح أسترازينيكا يواجه "أزمة ثقة" في أوروبا.. دول تعلق استخدامه وتحقيق مرتقب

وزير المالية: الخزانة العامة للدولة تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا

هيئة صحية بريطانية: لقاح "استرازينيكا" ليس سبب الجلطات

كورونا اليوم: أعراض غريبة ووفاة بعد تلقي هذا اللقاح

النرويج: وفاة شخص بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

الشرطة الإيطالية تصادر كمية من لقاح أسترازينيكا

فيروس كورونا: هل الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل آمن من الإصابة؟

الصحة البرازيلية: تسجيل 1015 وفاة و36239 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

الصحة العالمية: قواعد مكافحة كورونا في المستشفيات تضر بالأطفال المبتسرين

كيف سيكون مستقبل السفر في عصر كورونا؟

أستاذ بالقومي للبحوث: اكتشاف أي لقاح في الظروف العادية يستغرق 10 سنوات

رغم منعه ببعض الدول.. خبراء إيطاليا: لقاح أسترازينيكا آمن