"صحة النواب" توصي تبسيط إجراءات العلاج على نفقة الدولة لراحة المواطنين

القاهرة - (أ ش أ):

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بضرورة تبسيط إجراءات العلاج على نفقة الدولة واستبدال تقرير اللجنة الثلاثية بتقرير من مستشفى موثوق بها على كمستشفى القصر العيني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد؛ لمناقشة طلبات إحاطة بشأن عدم تثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بنظام عقد الفترات ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد 3-6-2016 وحتى 2020-2021، وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة لمرضى ضعاف السمع.

وكذلك طلبات الإحاطة بشأن إنشاء مقر للتأمين الصحي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وبشأن سوء خدمة التأمين الصحي بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وبشأن سوء الخدمة المقدمة من التأمين الصحي بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وبشأن تدني مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي بمحافظة سوهاج في جميع العيادات وعدم انتظام اللجان التخصصية في مواعيدها.

كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل القومسيون الطبي العام للتخفيف على المواطنين عبء فحص اللجان الطبية وتعنتها، وضرورة ضم الأورام إلى الأكواد التي تم تحديثها، وإتاحة فرصة ثالثة للمحرومين من معاش تكافل وكرامة، وتخصيص قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل كافة مراحل العلاج وخاصة الأورام، وضرورة إعادة النظر في نسبة العجز والعاهات التي تستحق معاش تكافل وكرامة.

كما شددت اللجنة بضرورة التعاقد مع بعض المستشفيات في حدود إمكانياتها لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.

كما تناول الاجتماع مناقشة منظومة العلاج على نفقة الدولة بين الواقع والمأمول لتقديم خدمة علاجية وطنية مناسبة للمواطن المصري، ومناقشة مبادرة قوائم الانتظار وما تم إنجازه منها وما هو الموقف الحالي.