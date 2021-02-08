مد قرار وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لـ6 أشهر

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2020، بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة، لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، القرار اليوم، وجاء على النحو التالي: