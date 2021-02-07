"النواب" يحيل قانون تنظيم اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف إلى لجنة الصناعة
كتب- نشأت علي:
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة.
وافتتح المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء الحكومة لعرض بيانها.
ومن المقررعقب إلقاء البيان أن يتم إبداء ملاحظات الأعضاء عليها وبعد ذلك يعقب الوزير، ثم يحال البيان إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على هيئة مكتب المجلس.
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