وزير الاتصالات أمام "النواب": مليون مواطن استفادوا من المنصة الإلكترونية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من البنية التحتية لمصر الرقمية؛ من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة.

وأضاف طلعت، خلال إدلائه ببيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: إننا لدينا اليوم المنصة الإلكترونية، ويشترك بها مليون مواطن، وتقدم 45 خدمة؛ من بينها المرور.

وأوضح وزير الاتصالات أن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كل الخدمات والإدارة والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة، وبناء مصر الرقمية، وهذا يكون من خلال عدد من المحاور؛ الأول هو التحول الرقمي، وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة.

واستطرد الوزير: بدأنا منذ عام 2016 بناء البنية المعلوماتية المصرية؛ وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدى الحكومة المصرية، وتم بناء تلك البنية المعلوماتية، ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة، وتم طرح هذا الأمر، ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن، وتقدم أكثر من 45 خدمة؛ منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أي إجراء متعلق بذلك .

وتابع طلعت بأن تلك الخدمات تتنوع ما بين حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين، مشيرًا إلى المحور الخاص بالتوكيل والتوثيق، وأن المواطن يستطيع الآن أن ينهي 90% من خدمات التوثيق والتوكيل من خلال الخدمة الرقمية، وكذلك خدمات أخرى، وسيتم تنفيذ أكثر من 21 خدمة جديدة سيتم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام؛ وهذا الأمر مصمم لاستخدامه من قِبل كل المواطنين ومن خلال منصة مصر الرقمية، ومَن لا يستطيع التعامل معها فتحنا تنسيقًا وتعاونًا مع البريد من خلال مكاتبه أو من خلال مركز الاتصال؛ من خلال خط ساخن للحصول على تلك الخدمات، وكذلك وسائل السداد.