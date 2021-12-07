"روساتوم" الروسية: محطة الضبعة النووية ستكون الأحدث والأكثر أمانًا في العالم

تصل لـ 8 آلاف جنيه.. القوى العامة تعلن آلاف فرص العمل في هذه المحافظات-

كتب- محمد صلاح :

قال جيرجوري سانسون، مدير عام مشروع المحطة النووية بالضبعة بشركة "روساتوم" الروسية، المسؤولة عن إنشاء المحطة بقدرة 4800 ميجا وات، إن الشركة بذلت مجهودًا غير عادي لبدء إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء على أراضٍ مصرية.

وأضاف سانسون، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالمنتدى النووي المصري- الروسي، أن المفاعلات النووية التي سيتم إنشاؤها بمحطة الضبعة النووية ستكون من الجيل الثالث "vvr"، والذي يعتبر الأحدث والأفضل والأكثر أمانًا في العالم، طبقًا للمعايير الدولية الأكثر حداثة.

وأشار مدير عام مشروع المحطة النووية بالضبعة إلى أن شركة "روساتوم" الروسية تعتبر المالك المصري، ممثلًا في هيئة المحطات النووية، الأفضل في العالم، مشيرًا إلى أن المحطة النووية بالضبعة ستمنح مصر القدرة على تحسين مستوى المعيشة وستكون مصدرًا للطاقة الآمنة.​