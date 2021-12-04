وزيرة الهجرة تعلن تنظيم رحلة لوفد أمريكي إلى مصر

كتب- مصراوي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه يجري التنظيم حاليًّا لرحلة إلى مصر يقوم بها وفد أمريكي من 34 شخصية من مؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية The House of Worship.

وتترأس الوفد إسراء نوار إحدى رائدات "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في شؤون حوار الأديان، بالتنسيق مع السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس.

وأعربت مكرم عن بالغ سعادتها وترحيبها بتنظيم هذه الرحلة والتي تعد الثانية إلى مصر؛ حيث كانت الأولى في مارس 2018، مضيفةً أنه تم التباحث حول ترتيبات هذه الرحلة خلال زيارة إسراء نوار، إلى مصر في أكتوبر الماضي.

وشددت وزيرة الهجرة على أن مثل هذه الفعاليات لها أهمية قصوى في التأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان والتسامح والتعايش الذي تمتزج فيه كل الحضارات والثقافات دون تمييز، وهو ما يؤكده دومًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة قبول الآخر وتربية النشء على ثقافة الاختلاف والتنوع وغرس قيم المساواة والعدالة في المجتمع، وتأتي في إطار مواصلة جني ثمار سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأعرب السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، عن امتنانه لتنظيم هذه الرحلة التي تعد الثانية إلى مصر، ووجه خالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على رعايتها هذا الحدث المهم.

وأوضح شاهين أنه تم التباحث حول كل النواحي التنظيمية لهذه الرحلة، بحضور إسراء نوار وأعضاء من الوفد الأمريكي المشارك، متابعًا: "إن هذا الحدث يعد جسرًا للتقارب فيما بين الثقافات والأديان المتعددة ويسهم بحق في إذابة الفوارق بين أناس يعيشون معنا في هذا العالم".

وعبرت إسراء نوار عن سعادتها بتنظيم الرحلة الثانية لمؤسسة "بيت العبادة" الأمريكية إلى مصر، ونقلت تحيات وتقدير الوفد الأمريكي المشارك إلى الشعب المصري، قائلة إنهم متشوقون إلى رؤية أرض الكنانة التي سجلت أمجادًا عبر التاريخ، ومن المقرر أن يلتقي الوفدُ فضيلة الشيخَ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومكتبة الإسكندرية.

وأضافت نوار أن أعضاء الوفد الأمريكي المشارك انبهروا كثيرًا بحفل موكب نقل المومياوات الملكية الذي جرى في أبريل الماضي، وأعربوا عن حماسهم البالغ لزيارة مصر منذ ذلك الحين، لافتةً إلى الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الحفل وقدمه النجم المصري خالد النبوي، والذي استعرض جوانب متعددة من تاريخ مصر وثقافتها، الأمر الذي يؤكد أنها أرض الأديان السماوية ومهد الحضارات والتعايش بلا فوارق أو تمييز.