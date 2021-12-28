رئيس الأسقفية ناعيًا المطران الحائز على نوبل للسلام: عاش محاربًا لأجل العدالة

06:03 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
رئيس الأسقفية ناعيًا المطران الحائز على نوبل للسلام: عاش محاربًا لأجل العدالة

ديزموند توتو

كتب مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران ديزموند توتو المطران الأنجليكاني بجنوب إفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن المطران الراحل عاش محاربًا لأجل العدالة والسلام طوال حياته.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم: باسمي وباسم شعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية نعزي الكنيسة الأنجليكانية الشقيقة في جنوب إفريقيا في وفاة المطران توتو أحد كبار المناضلين ضد حكم الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا، والذي ساهم بشكل فعال مع الرئيس الراحل مانديلا في انهائه.

واعتبر رئيس الأساقفة أن المطران توتو قدم نموذجًا للقيادات الكنسية التي تدافع عن قضايا أمتها مصليًا أن يهب الله الصبر لأسرته وكل محبيه

ديزموند توتو الحائز على نوبل للسلام سامي فوزي جنوب إفريقيا

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