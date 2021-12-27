مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27 ديسمبر في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 27/12/2021، الموافق 23 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:16 صباحًا

أذان الظهر 11:55 صباحاً

أذان العصر 2:43 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:22 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 2:45 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:51 صباحاً

موعد أذان العصر 2:37 مساءً

موعد أذان المغرب 4:57 مساءً

موعد أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب 5:08 مساءً

موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

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مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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