كورونا.. هل تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة يسبب أضرار؟ أستاذ أوبئة يجيب



كتب - محمد سامي:

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة، عن ما تم الحصول عليه في الجرعتين الأولى والثانية ليست له أي أضرار أو مخاطر طبية.

وأشار في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى أن هناك تقارير طبية في أوروبا توصي بضرورة تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان جددول أنواع اللقاحات في الجرعة الثالثة المعززة، هي كما يلي:

- من حصل على لقاح سينوفارم في الجرعتين الأولى والثانية، فإنه من المقرر أن يحصل على نفس اللقاح في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: "سينوفاك، أسترازينيكا، فايزر، موديرنا"

- من حصل على لقاح سينوفاك، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: سينوفارم، إسترازينيكا، فايزر، موديرنا.

- للحاصلين على لقاح إسترازينيكا، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة المعززة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: فايزر وموديرنا.

- الحاصلين على لقاح سبوتنيك في الجرعتين الأولى والثانية، فإنه سيحصل على أحد لقاحات: إسترازينيكا، فايزر، موديرنا، لعدم توافره في مصر حالياً.

- الحاصلين على لقاح جونسون، فإنه من المقرر أن يحصل على ذات النوع في الجرعة المعززة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: أسترازينيكا، فايزر، موديرنا.

- الحاصلين على لقاح فايزر، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: موديرنا، أسترازينيكا.

- الحاصلين على لقاح موديرنا، فإنه سيحصل على ذات النوع في الجرعة الثالثة، وحال عدم توفره سيحصل على أحد لقاحات: فايزر، أسترازينيكا.