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اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

05:00 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

قطع أراضي الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالحي الرابع منطقة "M" بمدينة القاهرة الجديدة، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 20/1/2022،

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 10، يوم الأحد 19/12/2021، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 51 : 60، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 61 : 70، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 30/12/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 110، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 131 : 145، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 146 : 159، يوم الإثنين 10/1/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022 : الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

قطع أراضي بيت الوطن القاهرة الجديدة أمين غنيم

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