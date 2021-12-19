لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الاثنين

(مصراوي):

قررت 6 محافظات حتى الآن تعطيل الدراسة في المدارس غدًا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، هي: "القاهرة والجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، مطروح".

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتقدم تلك السحب إلى الداخل مع تقدم الوقت ودخول ساعات الليل لتشمل الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، تكون متفاوتة الشدة.

يأتي ذلك بينما تتعرض محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أنحاء متفرقة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

من ناحية أخرى، أعلن مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة.

يأتي هذا عقب قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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