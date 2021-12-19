الإسكان الاجتماعي| تعرف على آخر موعد للتظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2

​كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من تلقى طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، غدا الأحد الموافق ١٩ ديسمبر، بعد أن تم فتح باب التقديم يوم الأحد قبل الماضي 5 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

ويستعرض مصراوي خطوات تقديم طلب تظلم لشقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

- يتم الدخول على رابط تقديم تظلمات شقق الاسكان الاجتماعي، https://cservices.shmff.gov. eg/complaints

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز.

- إذا كان المتقدم غير منطبق للشروط عليه معرفة سبب عدم استيفائه الشروط والأوراق الغير مكتملة.

- ثم يستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

- ثم يضغط على كلمة تقديم طلب تظلم

- وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة.

من لهم حق التقديم:

وصل عدد المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط لـ 16 ألفا و 897 متقدم، ومن له حق التقديم هو الحاجز الذي يوجد نقص في الأوراق المقدمة أو خطأ في البيانات التي تم تسجيلها على الموقع وقت التقديم، وأن اعطا مهلة لاستكمال الأوراق وتصحيح البيانات.

كما يوجد عدد من الحاجزين لن يتم قبول تظلماتهم والذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

ووصل الحد الأقصى للشخص الأعزب 4500 جنيه، والمتزوج 6 آلاف جنيه، على أن يكوت أكبر من 21 سنة وأصغر من 50 سنة وقت التقديم.

وكان صندوق الإسكان أعلن أنه تم الانتهاء من فرز كافة ملفات المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، حيث تم إجراء الفرز المبدئي لما يزيد على 36 ألف ملف وما يحتويه من مُستندات وبيانات مُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك بهدف التحقق من مدى انطباق الشروط على المتقدمين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم،

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