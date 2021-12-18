​​اعرف طريقة حساب الوزن الزيادة أثناء السفر بالطائرة

كتب- محمد عبيد:

‏يشكل الوزن الزائد مع الركاب أثناء السفر مشكلة قد تكلفهم مبالغ كبيرة، لكن في نفس الوقت يشكل مكسب كبير لشركات الطيران وأحد أهم مصادر دخلها، لأن أسعار تذاكر الطيران لا تختلف كثيرًا بين الشركات وهامش الربح بها ما بين 1‎% إلى 5‎%، لذلك يلعب الوزن الزائد والشحن الجوي دورًا مهمًا في تحقيق الأرباح.

ويسأل العديد من الركاب عن أسعار الوزن الزائد وكيفية حسابها، لذلك يوضح "مصراوي" كل المعلومات بخصوص الوزن الزائد في التقرير التالي..

- تبلغ شركات الطيران الراكب أثناء الحجز أنه مصرح له بحمل حقيبتين بوزن 25 كجم، وبعض الشركات تسمح بحمل 30 كجم، مع السماح للراكب بالصعود للطائرة بحقيبة تحمل 5 كجم، بعد ذلك يتم محاسبة الراكب بالقطعة أو الحقيبة.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن أسعار الوزن الزائد تختلف بين شركة وأخرى، وفقًا للسياسة السعرية لكل شركة، لكن يكون في إطار متقارب جدًا بين الشركات لأنه أحد أهم أنواع المنافسة بينهم.

على سبيل المثال تحسب شركة مصر للطيران التي لديها أكبر عدد رحلات جوية بمطار القاهرة الجوي الوزن الزائد بالقطعة، وتبدأ الحقيبة بـ 125 دولار، وتصل إلى 150 دولار، وفقًا للمسافة التي تقطعها الرحلة وعدد ساعات الطيران، ولا تختلف شركات الطيران كثيرًا عن هذه الأسعار، ويكون هناك سماح للركاب ببعض الكيلوات البسيطة معه كنوع من الحفاظ على الراكب للمرات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الركاب أصبح لديهم وعي كبير اتجاه الوزن الزائد، منهم الذي يضطر لشحن أغراضه عن طريق الطيران عبر إحدى شركات الشحن، وهو ما يوفر له الكثير من المال، والبعض الآخر يضطر إلى توزيع الوزن مع ركاب أصدقائه على نفس الرحلة، وتقوم مجموعة أخرى بعمل وزن جماعي وهو ما يظهر خلال أوقات المواسم مثل الحج والعمرة، ويكون موفر للغاية مع الركاب.

وتابعت المصادر أن هناك أنواع أخرى من الركاب بدأت تتجه إلى استخدام الطيران منخفض التكاليف، وهو أن يقوم الراكب بشراء تذكرة سفر ومعها الوزن ووجبة على الرحلة، وفي هذه الحالة يبلغ شركة الطيران أنه يحمل 50 كجم وزن على 3 حقائب ويريد وجبة، ويتم حساب التكلفة كاملة وتكون أوفر من الشركات التجارية الأخرى، وشركات الطيران المنخفض التكاليف تعمل بمطار برج العرب وسوهاج وأسيوط، وعليها إقبال كبير من الركاب خاصة الفئات التي تعمل في مجالات المعمار.