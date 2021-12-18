رئيس سياحة "النواب" تطالب برفع مستوى الخدمة المقدمة في الفنادق المصرية

(مصراوي):

شددت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب النائبة نورا علي، على ضرورة رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة في المنشأة السياحة على كافة القطاعات السياحية.

وقالت علي في تصريح لموقع "مصراوي" قبل أيام من احتفالات الكريسماس، يجب أن يعمل قطاع السياحة على رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لجذب السياحة والسياح لمصر ولضمان عودته مرة أخرى.

وأضافت نورا، أنه في حال عدم توافر جودة في قطاع السياحة والخدمة المقدمة للسائحين لن يكون هناك استدامة واستمرارية للمنشآت السياحة ولهذا القطاع الحيوي والهام في مصر.