غياب وزير التعليم يثير غضب الأُسر.. برلمانية تطالب بحالة نقاش لإزالة الجدل

كتب- مصراوي:

شددت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة إقامة حالة نقاش بين الأُسر ووزارة التربية والتعليم بسبب حالة التخبط الموجودة في التعليم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، من حيث المبدأ.

وقالت البيومي إن غياب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، يثير الغضب لدى الشارع والأسر المصرية، وبالتالي يجب إقامة حالة نقاش بين الأسر المصرية والوزارة لإزالة حالة الجدل القائمة.

وأشارت النائبة إلى أن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني أمر مهم جداً باعتبارها آلية لمراقبة التعليم الفني وتقديم خريج لسوق العمل.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة؛ نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتي:

المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.