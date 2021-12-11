موسم العمرة.. اعرف آخر شروط السفر للسعودية لأداء المناسك

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، آخر قرارات المملكة وشروط الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقال حنفي، لمصراوي، اليوم السبت، إن وكالة شؤون العمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت عدة شروط جاءت على النحو التالي:

أولا: القادمون من الدول المسموح القدوم منها بشكل مباشر والتي ليست من ضمنها مصر

1- إذا كان القادم من هذه الدول استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر- أسترازينيكا - موديرنا - جونسون آن جونسون) يمكنه الدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

2- إذا كان القادم من تلك الدول استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية (ساينوفارم - ساينوفاك) يخضع لحجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام ثم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر الصحي إذا كانت سلبية فسيتم دخوله بعد اليوم الثالث مباشرة.

ثانيا: القادمون لأداء مناسك العمرة من (مصر- إندونيسيا - الهند - باكستان - فيتنام - البرازيل) فيوجد 3 حالات وهم:

1- إذا كان القادم يحمل شهادة موثقة تفيد بأنه استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر- أسترازينيكا - موديرنا - جونسون آند جونسون) يسمح له بالدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

2- إذا كان القادم من تلك الدول استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية (ساينوفارم - ساينوفاك) ومعه شهادة موثقة بذلك، فسيتم عمل حجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام مع تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) بعد 48 من تاريخ الحجر الصحي، إذا كانت النتيجة سلبية يسمح له بالدخول.

3- إذا كان القادم من تلك الدول استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية (أسترازينيكا - فايزر - موديرنا - جونسون - ساينوفارم - ساينوفاك) ومعه شهادات غير موثقة يخضع لحجر صحي مؤسسي لمدة 5 أيام على أن يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) مرتين في اليوم الأول من الوصول واليوم الخامس فإذا كانت النتيجتين سلبيتين فيسمح له بأداء العمرة.

وناشد حنفي، المصريين القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، بضرورة عمل مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة وأن تكون نتيجتها سلبية وتشمل رمز (QR).

والشهادة الموثقة للقادمين من جميع الدول المذكورة أعلاه لأداء مناسك العمرة هي الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز (QR)، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.