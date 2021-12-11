مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم السبت 11/12/2021، الموافق 7 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
- مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:07 صباحًا
أذان الظهر 11:47 صباحاً
أذان العصر 2:37 مساءً
أذان المغرب 4:56 مساءً
أذان العشاء 6:18 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
موعد أذان العصر 2:39 مساءً
موعد آذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:21 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
موعد أذان العصر 2:32 مساءً
موعد أذان المغرب 4:51 مساءً
موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.
- مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:54 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
موعد أذان العصر 2:40 مساءً
موعد أذان المغرب 5:02 مساءً
موعد أذان العشاء 6:19 مساءً
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