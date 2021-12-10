أكياس الشيكولاتة.. معلومات عن المرض الخطير الذي أصيبت به ياسمين عبدالعزيز

كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني، تفاصيل مرض "أكياس الشيكولاتة" الذي أصيبت به الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكاد أن يودي بحياتها، قبل أن تتماثل للشفاء.

وقال حسن لمصراوي، الجمعة، إن المرض يبدأ في فترة البلوغ ونزول الدورة الشهرية لدى السيدات، فبدلا من نزول الدم من المهبل بشكل كامل، يرتد جزء منه إلى الداخل على الأنابيب أو المبايض.

وتابع :"تبدأ الفتاة الشكوى من المرض في سن 25 – 30 سنة قبل الزواج، و هو عبارة عن ألم الشديد قبل وأثناء وبعد الدورة، وهو يختلف عن ألم الدورة الشهرية الذي يستمر يوم أو اثنين أثناء الدورة نظرا لانقباض الرحم، بينما بعد الزواج تكون الشكوى هي تأخر الإنجاب، وتكون أعراضه "التسبب في ألم أثناء العلاقة الزوجية"، وتكًون التصاقات بمنطقة الحوض، وتزداد كل سنة، ويسبب التصاق لحوض مع الرحم، ويؤدي إلى غلق قناتي فالوب مما يؤخر الحمل".

وأوضح أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بالقصر العيني، أنه يتم التشخيص بعد شكوى المريض، ويتم إجراء سونار لاكتشافه على المبيض، مضيفا"لو النقط صغيرة ممكن السونار ميشوفهاش، ويمكن أيضا إزالته بمنظار البطن حال اكتشافه على المبيض أو الرحم، بحيث يكون عبارة عن نقاط مبعثرة يمكن تشخيصه وعلاجه أيضا".

وأكد حسن، أن داء بطانة أكياس الشيكولاتة يؤخر فرص الحمل، مضفيا:"لو ست جاتلي مصابة بداء الرحم المهاجر، وتفكر في تأخير الحمل، أقولها لأ، لأنه حملك صعب والحمل جزء من العلاج في هذه الحالة".

وتابع:"العلاج يبدأ بالمسكنات، وفي حال تأخر الحمل، نبدأ التشجيع والمساعدة على الحمل أو فك الالتصاقات أو كي النقط قبل أن تكبر مع مرور الوقت وتسبب "أكياس الشيكولاتة" التي تتراكم على المبيض".

وقال حسن:"مرض "أكياس الشيكولاتة"، عبارة نقطة على بطانة الرحم، وتكبر بمرور الوقت تتحول إلى أكياس مليئة بالدم ويصبح دم قديم من الدورة الشهرية، ويتحول إلى لون بني يشبه الشيكولاته وسمى بهذا الأسم نظرا للّونه البني الداكن الذي يشبه لون الشيكولاتة".

وأضاف:" العلاج الوحي ان السيدة "متجيلهاش الدورة الشهرية"، والدورة لا تأتي للسيدات أثناء الولادة، ومن الممكن تغيب أثناء الرضاعة، وبالتالي فإن علاج مرض أكياس الشيكولاتة هو الحمل، أو حصول المرأة على حقنة كل ثلاثة أشهر لمنع نزول الدورة، ما يؤدي إلى شفاؤها من المرض أو انخفاض أعراضه".

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إصابتها بمرض "أكياس الشيكولاتة على المبيض"، وإجرائها العديد من العمليات من أجل الشفاء من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بهذا المرض، خلال حلقتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.