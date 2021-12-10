وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفير مصر في صربيا سبل تعزيز التعاون المشترك

مصراوي

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع باسل صلاح السفير المصري ببلجراد عاصمة صربيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وأوضح مرسي أن اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين و فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، ودفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وأعرب عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي على مشاركة عدد من الشركات الصربية بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذي تم إقامته بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 والذي ضم ما يقرب من (400) شركة من حوالي (42) دولة حول العالم مما يعكس مكانة مصر بين هذه الدول.

وتناول اللقاء موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصربية بغرض التأكيد على هذا التعاون والسعي نحو خلق فرص جديدة للتعاون المستقبلي.

من جانبه أشاد السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صربيا بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصربية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في صربيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الصربية في مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين تلك التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وهو ما يأتي تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.​