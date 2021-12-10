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في ندوة الرقابة الإدارية.. برلماني يطالب بتدعيم الأجهزة الرقابية للتصدي للفساد

12:00 ص الجمعة 10 ديسمبر 2021
في ندوة الرقابة الإدارية.. برلماني يطالب بتدعيم الأجهزة الرقابية للتصدي للفساد

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، وطالب بتدعيم كافة الأجهزة الرقابية بالدولة لتقوم بدور أقوى، مثل أجهزة التفتيش في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، وتعديل وتطوير المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك على هامش ندوة مكافحة الفساد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والعميد شريف بنداري، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالجيزة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وخلال الندوة استعرض العميد شريف بنداري، ملف مكافحة الفساد وتكوين هيئة الرقابة الإدارية وآليات عملها داخليًا وخارجيًا.

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